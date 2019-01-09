Кабмин обжаловал восстановление Насирова на посту главы ГФС

Кабинет министров Украины обжаловал восстановление Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы. Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда.

«Две стороны имеют право подать апелляционную жалобу, а пока жалобу подала только одна сторона — Кабинет министров. По окончании срока на апелляционное обжалование дело будет передано в Шестой апелляционный административный суд», — сказала представитель пресс-службы.

Сейчас, по ее словам, апелляционная жалоба Кабмина находится в Окружном административном суде города Киева.

Напомним, что 11 декабря 2018 Окружной административный суд Киева принял решение восстановить Насирова на посту главы Государственной фискальной службы. Суд также обязал выплатить Насирову долги по зарплате.

Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса). По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривен.

В марте 2017 Кабмин отстранил Насирова от исполнения обязанностей до окончания расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

31 января 2018 года Насиров был освобожден от должности председателя ГФС.