Лоукостер Ernest Airlines закрывает рейсы из Львова в Венецию и Милан

Итальянский лоукост-авиакомпания Ernest Airlines объявила о закрытии рейсов в два города в Италии из аэропорта Львова. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Львов».
Как отмечается в сообщении, речь идет об отмене с 21 января рейсов в Венецию и Милан (Мальпенса).
«Кроме того, планируются другие изменения в графике и географии полетов итальянской авиакомпании в/из львовского аэропорта. Обновленный график полетов и новые направления будут объявлены дополнительно», - говорится в пресс-службе компании.
В пресс-службе аэропорта также отметили, что в течение 2018 года авиакомпания Ernest Airlines перевезла более 100 тысяч пассажиров между Львовом и городами Италии.
Партнерство львовского аэропорта с этой авиакомпанией началось в октябре 2017 года - тогда авиакомпания открыла рейс в Милан (Бергамо). Через полтора месяца были введены еще два направления - в Венецию и Неаполь, а с июня - в Милан (Мальпенса) и Рим (Фьюмичино).
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