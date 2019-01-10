Лоукостер Ernest Airlines закрывает рейсы из Львова в Венецию и Милан

Итальянский лоукост-авиакомпания Ernest Airlines объявила о закрытии рейсов в два города в Италии из аэропорта Львова. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Львов».

Как отмечается в сообщении, речь идет об отмене с 21 января рейсов в Венецию и Милан (Мальпенса).

«Кроме того, планируются другие изменения в графике и географии полетов итальянской авиакомпании в/из львовского аэропорта. Обновленный график полетов и новые направления будут объявлены дополнительно», - говорится в пресс-службе компании.

В пресс-службе аэропорта также отметили, что в течение 2018 года авиакомпания Ernest Airlines перевезла более 100 тысяч пассажиров между Львовом и городами Италии.

Партнерство львовского аэропорта с этой авиакомпанией началось в октябре 2017 года - тогда авиакомпания открыла рейс в Милан (Бергамо). Через полтора месяца были введены еще два направления - в Венецию и Неаполь, а с июня - в Милан (Мальпенса) и Рим (Фьюмичино).