Премьер озвучил свои прогнозы касательно роста ВВП в этом году

Рост экономики Украины в 2019 году должен составить не менее 3%. Об этом во время заседания правительства в четверг сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает ЭП.

«В 2019 году будем инвестировать в образование, медицину, энергоэффективность. Это будет рекордный год строительства дорог. Будут и другие программы. Наша задача, чтобы рост экономики был не менее 3%», — сказал премьер.

По его словам, с 1 января в Украине производится перерасчет пенсий для военных пенсионеров, внедрена программа монетизации субсидий и ведется подготовка к перерасчету пенсий другим категориям пенсионеров.

«Одновременно вводится новый механизм бюджетного планирования — в горизонте трех лет, что несет большую прогнозируемость и последовательность выполнения правительственных решений и программ», — добавил Гройсман.

Напомним, что Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%.