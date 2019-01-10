Премьер озвучил свои прогнозы касательно роста ВВП в этом году

Рост экономики Украины в 2019 году должен составить не менее 3%. Об этом во время заседания правительства в четверг сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает ЭП.
«В 2019 году будем инвестировать в образование, медицину, энергоэффективность. Это будет рекордный год строительства дорог. Будут и другие программы. Наша задача, чтобы рост экономики был не менее 3%», — сказал премьер.
По его словам, с 1 января в Украине производится перерасчет пенсий для военных пенсионеров, внедрена программа монетизации субсидий и ведется подготовка к перерасчету пенсий другим категориям пенсионеров.
«Одновременно вводится новый механизм бюджетного планирования — в горизонте трех лет, что несет большую прогнозируемость и последовательность выполнения правительственных решений и программ», — добавил Гройсман.
Напомним, что Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016