За год производство автомобилей в Украине сократилось на четверть

В 2018 году в Украине было изготовлено 6623 единиц автотранспортных средств, что на 23% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщила ассоциация «Укравтопром».
Легковых автомобилей — 5660 шт. (-22%);
Коммерческих — 132 шт. (-73%);
Автобусов — 831 шт. (+3,4%).
В декабре 2018 года объем выпуска автотранспорта составил 273 ед., что почти в 3,5 раза меньше по сравнению с декабрьским результатом 2017 года.
Традиционно наибольшую долю в статистике месяца заняло легковое подразделение национального автопрома — 197 легковых автомобилей. Относительно показателя годичной давности выпуск легковых автомобилей в декабре сократился почти в 4 раза, а весь объем был обеспечен одним заводом — «Еврокар».
Производство грузовых автомобилей в последнем месяце прошлого года не осуществлялось (информация по АвтоКрАЗу отсутствует, завод перестал публиковать данные о своем производстве с августа 2016 года).
Автобусное производство упало на 35%, до 76 шт.
Напомним, что в то же время за год вдвое выросли продажи подержанных авто.
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