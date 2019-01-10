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За год производство автомобилей в Украине сократилось на четверть

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За год производство автомобилей в Украине сократилось на четверть

В 2018 году в Украине было изготовлено 6623 единиц автотранспортных средств, что на 23% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщила ассоциация «Укравтопром».

Легковых автомобилей — 5660 шт. (-22%);
Коммерческих — 132 шт. (-73%);
Автобусов — 831 шт. (+3,4%).

В декабре 2018 года объем выпуска автотранспорта составил 273 ед., что почти в 3,5 раза меньше по сравнению с декабрьским результатом 2017 года.

Традиционно наибольшую долю в статистике месяца заняло легковое подразделение национального автопрома — 197 легковых автомобилей. Относительно показателя годичной давности выпуск легковых автомобилей в декабре сократился почти в 4 раза, а весь объем был обеспечен одним заводом — «Еврокар».

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Производство грузовых автомобилей в последнем месяце прошлого года не осуществлялось (информация по АвтоКрАЗу отсутствует, завод перестал публиковать данные о своем производстве с августа 2016 года).

Автобусное производство упало на 35%, до 76 шт.

Напомним, что в то же время за год вдвое выросли продажи подержанных авто.

автомобили
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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