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Капитализация Xiaomi за три дня снизилась на $6,3 млрд

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Капитализация Xiaomi за три дня снизилась на $6,3 млрд

Акции китайского производителя смартфонов Xiaomi на бирже в Гонконге за три дня упали на 17%, компания потеряла около $6,3 млрд рыночной стоимости, сообщает Bloomberg. Падение ускорилось в четверг, 10 января, поскольку в этот день истек шестимесячный период блокировки торговли акциями, который начался в день их размещения на бирже 10 июля.

«Это позволило многим акционерам, которые могли только наблюдать, присоединиться к продаже», — пишет агентство.

По данным сайта Investing.com, за время торговой сессии в четверг акции Xiaomi подешевели почти на 5% и по состоянию на 09:00 по Киеву одна акция торговалась на бирже по цене 9,83 гонконгского доллара (около $1,25).

В первый день IPO в июле акции Xiaomi стоили 19 гонконгских долларов ($2,42). В понедельник, 7 января, сессия закончилась у отметки $1,53, в последующие два дня цена акций упала на 7,50% и 6,85%.

По данным агентства, распродажа акций может быть связана с тем, что владельцы разблокированных акций приобрели доли в Xiaomi гораздо раньше официального IPO и по очень низкой цене. «Согласно данным, собранным Sinolink Securities Co, около 3,9 млрд акций, купленных в серии 2010 года, обошлись в 2 гонконгских цента каждая, в то время как еще 2,2 млрд, купленных в том же году, стоили около 9 гонконгских центов за штуку», — уточняет агентство.

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Аналитики в последнее время предсказывают сокращение прибыли Xiaomi из-за общего замедления на рынке смартфонов и усиления конкуренции со стороны других производителей. IPO Xiaomi было одним из самых «раздутых» в 2018 году, отмечает Bloomberg. Завлекая инвесторов, банкиры предсказывали повышение рыночной капитализации компании до $100 млрд. В реальности она снизилась до $30 млрд, отмечает агентство.

Xiaomi
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Среда, 9 января 2019
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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