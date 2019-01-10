Капитализация Xiaomi за три дня снизилась на $6,3 млрд

Акции китайского производителя смартфонов Xiaomi на бирже в Гонконге за три дня упали на 17%, компания потеряла около $6,3 млрд рыночной стоимости, сообщает Bloomberg. Падение ускорилось в четверг, 10 января, поскольку в этот день истек шестимесячный период блокировки торговли акциями, который начался в день их размещения на бирже 10 июля.

«Это позволило многим акционерам, которые могли только наблюдать, присоединиться к продаже», — пишет агентство.

По данным сайта Investing.com, за время торговой сессии в четверг акции Xiaomi подешевели почти на 5% и по состоянию на 09:00 по Киеву одна акция торговалась на бирже по цене 9,83 гонконгского доллара (около $1,25).

В первый день IPO в июле акции Xiaomi стоили 19 гонконгских долларов ($2,42). В понедельник, 7 января, сессия закончилась у отметки $1,53, в последующие два дня цена акций упала на 7,50% и 6,85%.

По данным агентства, распродажа акций может быть связана с тем, что владельцы разблокированных акций приобрели доли в Xiaomi гораздо раньше официального IPO и по очень низкой цене. «Согласно данным, собранным Sinolink Securities Co, около 3,9 млрд акций, купленных в серии 2010 года, обошлись в 2 гонконгских цента каждая, в то время как еще 2,2 млрд, купленных в том же году, стоили около 9 гонконгских центов за штуку», — уточняет агентство.

Аналитики в последнее время предсказывают сокращение прибыли Xiaomi из-за общего замедления на рынке смартфонов и усиления конкуренции со стороны других производителей. IPO Xiaomi было одним из самых «раздутых» в 2018 году, отмечает Bloomberg. Завлекая инвесторов, банкиры предсказывали повышение рыночной капитализации компании до $100 млрд. В реальности она снизилась до $30 млрд, отмечает агентство.