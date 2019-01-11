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Маск показал звездолет нового поколения Starship

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск показал фото звездолета нового поколения Starship. Снимок опубликован в Twitter основателя SpaceX.

"Только что завершена сборка тестовой ракеты Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе. Это реальное фото, а не рендеринг", – написал он.

"Это для суборбитальных тестов VTOL (Vertical Take-Off and Landing). Орбитальная версия выше, имеет более толстую оболочку (нет морщин) и плавно изогнутую секцию носа", – добавил он.

Новая система SpaceX, как ранее сообщала компания, будет состоять из ракетного ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. Она будет предназначаться для полетов к Луне и Марсу.

22 декабря Маск написал в Твиттере, что первые полеты корабля нужно ожидать уже в начале нынешнего года. "Я сделаю полную техническую презентацию Starship после того, как полетит тестовая машина, которую мы строим в Техасе, так что, надеюсь, март/апрель", - написал он.

Илон Маск, SpaceX, Starship
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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