США хотят провести в Польше большой саммит по Ближнему Востоку

Соединенные Штаты планируют созвать 13-14 февраля в Польше международный саммит, чтобы выработать механизмы для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Как заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью, опубликованном в пятницу телеканалом Fox News, одним из вопросов станет ситуация вокруг Ирана.
«Мы соберем десятки стран со всего мира, — сказал Помпео. — Все страны соберутся, чтобы сосредоточиться на стабильности, мире, свободе и безопасности на Ближнем Востоке».
Помпео не назвал страны, которые будет принимать участие во встрече, однако он отметил, что на форуме будут представлены государства Азии, Африки, Западного полушария, Европы и Ближнего Востока.
Fox News называет запланированную встречу в Польше саммитом, однако Помпео не уточнил уровень, на котором, как предполагается, будут представлены США и другие государства-участники. Телеканал расценивает инициативу США о проведении в Польше встречи по Ближнему Востоку как очередной шаг в рамках политики давления на Иран, которую проводит администрация президента Дональда Трампа.
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