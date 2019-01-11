Суд разрешил Насирову выезжать за пределы Киева

Шевченковский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока действия обязательств экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова, которые обвиняются в злоупотреблении служебным положением, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

«Прокурором САП заявлено ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, которые по результатам рассмотрения были удовлетворены частично, за исключением обязанности не покидать пределы города Киева и Киевской области, судом решено не продолжать», — сообщает САП на своей странице в Facebook в пятницу.

Согласно информации прокуратуры, по состоянию на 10 января прокуроры огласили 419 из 774 стр. обвинительного акта. Следующее судебное заседание назначено на 16:00 23 января.

Как сообщала САП, в сентябре Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет.