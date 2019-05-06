Суд разрешил Насирову не сдавать загранпаспорт

Шевченковский районный суд г.Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об обязательстве экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украина Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Украина, сдать паспорта для выезда за границу.
Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на странице в соцсети Фейсбук, в понедельник состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-главы ГФС и руководителя департамента ГФС.
«Прокурором САП на заседании заявлено ходатайство об изменении меры пресечения и возложении на обвиняемых обязанностей с целью обеспечения их надлежащего процессуального поведения, в частности, обязанности сдать паспорта для выезда за границу. Ранее эти обязанности уже возлагались на обвиняемых, однако со 2 по 6 мая 2019 года не действовали в связи с невозможностью суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия», — сказано в сообщении.
По результатам рассмотрения ходатайства коллегия судей возложила на обвиняемых обязанность являться в суд по вызову, сообщать суду об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.
«В удовлетворении ходатайства о возложении других обязанностей, в частности обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу коллегия судей отказала», — сообщает САП.
Следующее судебное заседание назначено на 10:00 пятницы, 17 мая 2019 года.
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