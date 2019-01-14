В самопровозглашенной ДНР озвучили свои потери за 2018 год

Более 160 человек погибли и 300 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в 2018 году. Об этом в понедельник сообщила «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова.

«В течение 2018 года на территории республики ранения различной степени тяжести в результате боевых действий получили 310 человек, погибли 162 человека, из них пять детей», — цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Морозова добавила, что с начала 2019 года ранения получили еще четыре человека. «Среди пострадавших один защитник республики и трое сотрудников Коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», — рассказала она.

Отметим, что согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта на Донбасее погибли уже около 10 тыс. человек, свыше 20 тыс. получили ранения.