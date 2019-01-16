Украине предрекают одни из самых высоких в мире темпы роста числа миллионеров

К концу 2018 года в мире жили 22 млн 402 тыс. 510 человек, каждый из которых владеет состоянием от $1 млн до $30 млн (High Net Worth, HNW), следует из отчета Hign Net Worth Handbook 2019 международной консалтинговой компании Wealth-X. За год общее число таких людей выросло на 1,9%, а их совокупное состояние — на 1,8%, до $61,275 трлн.

По оценке Wealth-X, 89,3% всех HNW мира (свыше 20 млн человек) составляют люди с состоянием от $1 млн до $5 млн, однако их совокупное состояние составляет только 61,2% капитала всех HNW. Владельцы состояний в $20–30 млн составляют менее 1% от общего числа HNW, а их совокупное состояние — 7% капитала всех HNW.

Эксперты Wealth-X полагают, что в течение ближайших пяти лет численность HNW особенно быстро будет расти в странах Азии (в среднем на 7,6% ежегодно). В то же время лидером топ-10 стран, в которых новые HNW вплоть до 2023 года будут появляться чаще всего, стала Нигерия. Согласно прогнозу Wealth-X, число HNW в этой африканской стране будет ежегодно увеличиваться на 16,3%, тогда как в Китае — только на 9,8%. Кроме того, в топ-10 вошли Египет (ожидаемые темпы годового прироста HNW 12,5%), Бангладеш (11,4%), Вьетнам (10,1%), Польша (10%), Кения (9,8%), Индия (9,7%) Филиппины (9,4%) и Украина (9,2%).

«Топ-10 стран с наиболее быстро растущей численностью HNW представляет собой разношерстную группу. Появление некоторых небогатых стран, где численность HNW низка, ожидаемо, если учесть темпы роста их экономик, но Польша и Кения — это сюрприз», — отмечается в отчете Wealth-X.

Эксперты Wealth-X отмечают, что в 2018 году численность HNW в мире и их благосостояние росли медленнее, чем экономика в целом (по оценке Всемирного банка, прирост мирового ВВП в 2018 году составил 3%). В частности, в странах Азии, ВВП которых за год вырос на 8%, а биржевые индексы — на 11%, число HNW за год увеличилось всего на 0,6%, до 5,573 млн человек, а их общее состояние — на 0,3%, до $15,483 трлн. По данным Wealth-X, успехи экономики в Азии стимулируют в первую очередь рост числа миллиардеров и Ultra-High Net Worth (UHNW, люди с состоянием не менее $30 млн).

В Северной Америке темпы прироста числа HNW и их капиталов оказались лишь немногим выше среднемировых (+2,1% и +2% соответственно). Заметно быстрее росли оба показателя на Ближнем Востоке (+3,1% и +3,4%) и в Европе (+4,5% и +4,4%). Зато в остальных регионах мира HNW стало меньше: в странах Тихоокеанского региона их число сократилось на 1,9%, в Африке — на 2,5%, а в Южной Америке и на Карибах — сразу на 7,6%.

Две трети всех HNW мира, по данным Wealth-X, живет сейчас в Северной Америке (41%, свыше 9,18 млн человек) и Европе (25%, более 5,674 млн). При этом три четверти всех HNW мира обитают всего в десяти странах — в США (8,68 млн человек), Китае (1,88 млн), Японии (1,619 млн), Германии (1,02 млн), Великобритании (893,9 тыс.), Франции (877,4 тыс.), Канаде (505 тыс.), Южной Корее (476,7 тыс.), Австралии (473,6 тыс.) и Италии (418 тыс.).

Существенно (сразу на 4,5%) нарастить численность HNW в десятке наиболее населенных ими городов мира в 2018 году сумел только Париж. В столице Франции сейчас живет около 345 тыс. людей с состоянием от $1 млн до $30 млн, что почти втрое меньше, чем в Нью-Йорке, уступившем недавно Гонконгу звание «столицы UNHW».