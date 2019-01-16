Рева подтвердил начало монетизации субсидий наличными средствами с марта 2019 года

Министр социальной политики Украины Андрей Рева анонсировал начало монетизации субсидий наличными средствами в марте 2019 года.
«Было совещание у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон, а именно — „Укрпошты“, „Нафтогаза“, Пенсионного фонда, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, что для тех лиц, которым назначена субсидия с октября, перевести на денежные счета уже в наличной форме с марта», — сказал он в интервью РБК-Украина.
Как пояснил Рева, это позволит спрогнозировать, какой механизм является более эффективным, при этом оба они будут работать параллельно.
«Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь отрабатываем наличный — в экспериментальном порядке всем выдавать деньги и посмотреть, как это будет работать», — добавил он.
По его данным, в Украине насчитывается 4 млн получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тыс. грн.
«То есть, 6 млрд грн в месяц мы будем выдавать наличными», — сказал министр.
В то же время в безналичной форме субсидию будут получать граждане, которые обратились за ней после 1 января 2019 года.
Как отметила руководитель жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко, совещание у Порошенко по этому вопросу состоялось в пятницу, 11 января.
«Позиция президента даже более радикальная, чем моя: хватит дурить людей и называть монетизацией то, что ею не является. Всем живые деньги на карточку или вместе с пенсией! Точка. Надеюсь, в ближайшее время появится проект правительственного документа», — написала она в соцсети Facebook.
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