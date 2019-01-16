Парламент Британии не проголосовал вотум недоверия правительству Терезы Мэй

По результатам голосования в нижней палате парламента Великобритании, за то, чтобы объявить вотум недоверия Кабинету министров, проголосовали 306 человек, против — 325, сообщает BBC. Голосование началось около 21:00 по Киеву.

Вотум недоверия последовал за поражением кабинета Мэй в парламенте по вопросу условий выхода из состава Европейского союза — против плана премьера проголосовали 432 членов палаты, поддержали его 202 человека.

Мэй не отозвала из парламента свой вариант сделки с ЕС и, как ожидается, вновь выставит его на голосование уже в феврале. При этом пока остается неясным, будет ли изменен текст соглашения и согласится ли Брюссель вопреки своим предыдущим заявлениям вновь начинать переговоры по Brexit.

Вопрос о вотуме недоверия внес в повестку дня лидер лейбористов Джереми Корбин, который выступает за внеочередные выборы в стране.

Отметим, что даже вынесение вотума недоверия не означало, что Тереза Мэй обязательно потеряла бы пост главы правительства — она могла предложить нижней палате новый состав Кабинета министров во главе с собой. Однако в случае, если состав утвержден не будет, правительство распускается, и в стране должны пройти новые выборы.

В политической истории Великобритании, начиная с 1742 года и по сей день, британский парламент 21 раз голосовал за вотум недоверия действующему правительству. Последний такой случай произошел 28 марта 1979 года, когда Палата общин большинством всего в один голос — 311 против 310 — выразила недоверие кабинету министров лейбористского премьера Джеймса Каллагэна. Инициатором рассмотрения этого вопроса в нижней палате парламента стала лидер оппозиционной Консервативной партии Маргарет Тэтчер, которая в итоге и привела тори к победе на досрочных выборах, состоявшихся 36 дней спустя — 3 мая 1979 года.