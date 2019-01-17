Демократы хотят допросить переводчиков Трампа о встречах с Путиным

Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес и глава комитета по Вооруженным силам Джек Рид направили президенту Дональду Трампу письмо с требованием предоставить конгрессу возможность допросить его переводчиков. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на письмо сенаторов, имеющееся в его распоряжении.

Представители Демократической партии в письме к Трампу указывают, что комитеты конгресса должны допросить его переводчиков, участвовавших во встречах американского лидера с президентом Владимиром Путиным, «особенно тот, кто переводил встречу в Хельсинки». Сенаторы выдвинули такое требование к Трампу «из-за сохранения уровня секретности вокруг ваших встреч с российским лидером».

Менендес и Рид подчеркивают, что Трамп настаивает на секретности бесед с Путиным, что вызывает у них тревогу и может быть признаком нарушения актов о президентских и федеральных записях.

«Мы считаем, что в интересах национальной безопасности США любые записи этих бесед должны быть сохранены и немедленно представлены конгрессу», — отмечают сенаторы.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Трамп намеренно скрывает детали своих бесед с Путиным. По данным издания, во время встречи с российским президентом на саммите G20 в Гамбурге он дал указания переводчику не обсуждать детали беседы с чиновниками из администрации и пытался завладеть его записями. После этого телеканал ABC узнал, что члены палаты представителей намерены вызвать на допрос переводчиков, участвовавших во встрече Путина и Трампа в Гамбурге.

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки состоялся в июле 2018 года, по итогам которого оба лидера заявили об удовлетворенности встречей. Путин назвал разговор с Трампом «очень содержательным», в свою очередь Трамп счел встречу «хорошим стартом».