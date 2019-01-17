Войти
Гройсман назвал приоритеты правительства на 2019 год
планы
Гройсман назвал приоритеты правительства на 2019 год
Пассажиропоток в направлении РФ упал за год на 15%
транспорт
Пассажиропоток в направлении РФ упал за год на 15%

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Демократы хотят допросить переводчиков Трампа о встречах с Путиным

290
Демократы хотят допросить переводчиков Трампа о встречах с Путиным

Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес и глава комитета по Вооруженным силам Джек Рид направили президенту Дональду Трампу письмо с требованием предоставить конгрессу возможность допросить его переводчиков. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на письмо сенаторов, имеющееся в его распоряжении.

Представители Демократической партии в письме к Трампу указывают, что комитеты конгресса должны допросить его переводчиков, участвовавших во встречах американского лидера с президентом Владимиром Путиным, «особенно тот, кто переводил встречу в Хельсинки». Сенаторы выдвинули такое требование к Трампу «из-за сохранения уровня секретности вокруг ваших встреч с российским лидером».

Менендес и Рид подчеркивают, что Трамп настаивает на секретности бесед с Путиным, что вызывает у них тревогу и может быть признаком нарушения актов о президентских и федеральных записях.

«Мы считаем, что в интересах национальной безопасности США любые записи этих бесед должны быть сохранены и немедленно представлены конгрессу», — отмечают сенаторы.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Трамп намеренно скрывает детали своих бесед с Путиным. По данным издания, во время встречи с российским президентом на саммите G20 в Гамбурге он дал указания переводчику не обсуждать детали беседы с чиновниками из администрации и пытался завладеть его записями. После этого телеканал ABC узнал, что члены палаты представителей намерены вызвать на допрос переводчиков, участвовавших во встрече Путина и Трампа в Гамбурге.

Читайте также: Профильный комитет Рады одобрил закон о переходе храмов в новую церковь

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки состоялся в июле 2018 года, по итогам которого оба лидера заявили об удовлетворенности встречей. Путин назвал разговор с Трампом «очень содержательным», в свою очередь Трамп счел встречу «хорошим стартом».

Владимир Путин, Дональд Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 января 2019
Среда, 16 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Гнап
Дмитрий Гнап
журналист

Новая Украина – новый феодализм

После школьного курса истории феодализм у нас ассоциируется со Средневековьем, рыцарями в металлических латах и темными, затюканными крестьянами. Впрочем, оставим стереотипы. Сегодняшний общественно-политический строй в Украине больше похож именно на феодальную монархию, а не на капиталистическую республику, как это записано у нас в Конституции. Выборы и распределение ветвей власти - эти атрибуты демократии, конечно, добавляют современного вида нашему государственному устройству. Но сути его не меняют. Если присмотреться внимательнее, феодализм вполне возможен в эру смартфонов, электромобилей и 4G-Интернета.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О парадигме и «нищете историцизма»

Маловероятно, что копирование исторической последовательности действий стран Запада, Японии или успешных стран Юго-Восточной Азии может служить эффективной моделью для подражания в Украине. Во многом потому, что мир не является неизменным. Каждый раз специалисты предлагают рецепты на основании теоретических моделей, доказавших свою состоятельность в прошлом, или просто удовлетворяющих экспертное сообщество. Но это гипотезы, проверенные предыдущей практикой. А часто это - теории, постфактум объяснившие свершившиеся события, следовательно, нужно делать серьезную поправку на ретроспективный детерминизм.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как повлияет замедление роста Китая на экономику Украины

Нужно отойти от победных реляций о миллионах тонн ячменя или кукурузы, проданных в Китай. Пора четко осознать - в новейшей истории не было государств, экономическая мощь которых сохранялась длительное время и при этом базировалась на сельском хозяйстве. В нынешних условиях активная промышленная политика - ключевое средство сохранения государства на экономической и политической картах мира. Это касается всех государств, Украина - не исключение.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016