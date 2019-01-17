Гройсман назвал приоритеты правительства на 2019 год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритетами работы Кабинета Министров на 2019 год экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборону, меры по энергонезависимости и усиление борьбы с коррупцией.
Об этом он сказал во время ежегодного дипломатического мероприятия — торжественного принятия руководителей дипломатических представительств, сообщает Урядовий портал.
«В 2019 году мы обеспечим в полном объеме финансирование сектора безопасности и обороны. А это и финансирование повышенных зарплат и модернизация армии. Будем инвестировать ресурсы в энергоэффективность, социальные программы, монетизации субсидий, продолжение программы „Доступные лекарства“. С июля запускаем бесплатную систему медицинских исследований», — сказал Гройсман.
«Мы продолжим масштабное строительство дорог, поддержку АПК — фермеров и сельхозмашиностроения, продолжим внедрение новой украинской школы. Мы определили приоритеты — экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборона, энергонезависимость, антикоррупционные меры. Это те приоритеты, которые будут делать Украину сильной», — заверил он.
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