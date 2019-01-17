Войти
Гройсман назвал приоритеты правительства на 2019 год
планы
Гройсман назвал приоритеты правительства на 2019 год
Пассажиропоток в направлении РФ упал за год на 15%
транспорт
Пассажиропоток в направлении РФ упал за год на 15%

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

гаджеты
RSS

Lenovo может начать производство «раскладушки» Motorola

1 290
Lenovo может начать производство «раскладушки» Motorola

Корпорация Lenovo, которой принадлежит производитель мобильных телефонов Motorola, может возобновить производство телефона-«раскладушки» серии Razr уже в феврале. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Lenovo планирует выпустить около 200 тыс. новых телефонов. Стартовая цена гаджета — около $1,5 тыс. Согласно одному из источников, модель пока тестируется, и окончательное решение о его массовом производстве пока не принято.

Кнопочный телефон-«раскладушка» Razr V3 был впервые представлен в 2004 году и стал одним из самых продаваемых мобильных устройств в истории благодаря удобству использования и необычному дизайну. Всего в мире было приобретено более 130 млн Razr V3.

Однако после того как в 2007 году компания Apple, а затем и другой производитель смартфонов — BlackBerry представили телефоны с сенсорными экранами, продажи кнопочных мобильных устройств стали стремительно падать, и производство модели Razr прекратилось. В 2011 году Motorola попыталась возродить выпуск гаджета с программным обеспечением Android и тачскрином под названием Droid Razr, но ей не удалось повторить успех Razr V3.

Читайте также: В 2018 году половину всех приложений в App Store и Google Play скачали китайцы

Доля самой Motorola на рынке мобильных устройств снижалась. В 2011 году было образовано отдельное подразделение Motorola Mobility, которое стало отвечать за выпуск смартфонов. Его вскоре приобрел Google за $12,5 млрд. В 2014 году компанию перекупила Lenovo уже за $3.

Lenovo, Motorola
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
oleg konanov
oleg konanov 20 минут назад

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://tok.pw/nefodov

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 января 2019
Среда, 16 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Гнап
Дмитрий Гнап
журналист

Новая Украина – новый феодализм

После школьного курса истории феодализм у нас ассоциируется со Средневековьем, рыцарями в металлических латах и темными, затюканными крестьянами. Впрочем, оставим стереотипы. Сегодняшний общественно-политический строй в Украине больше похож именно на феодальную монархию, а не на капиталистическую республику, как это записано у нас в Конституции. Выборы и распределение ветвей власти - эти атрибуты демократии, конечно, добавляют современного вида нашему государственному устройству. Но сути его не меняют. Если присмотреться внимательнее, феодализм вполне возможен в эру смартфонов, электромобилей и 4G-Интернета.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О парадигме и «нищете историцизма»

Маловероятно, что копирование исторической последовательности действий стран Запада, Японии или успешных стран Юго-Восточной Азии может служить эффективной моделью для подражания в Украине. Во многом потому, что мир не является неизменным. Каждый раз специалисты предлагают рецепты на основании теоретических моделей, доказавших свою состоятельность в прошлом, или просто удовлетворяющих экспертное сообщество. Но это гипотезы, проверенные предыдущей практикой. А часто это - теории, постфактум объяснившие свершившиеся события, следовательно, нужно делать серьезную поправку на ретроспективный детерминизм.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как повлияет замедление роста Китая на экономику Украины

Нужно отойти от победных реляций о миллионах тонн ячменя или кукурузы, проданных в Китай. Пора четко осознать - в новейшей истории не было государств, экономическая мощь которых сохранялась длительное время и при этом базировалась на сельском хозяйстве. В нынешних условиях активная промышленная политика - ключевое средство сохранения государства на экономической и политической картах мира. Это касается всех государств, Украина - не исключение.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016