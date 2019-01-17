Lenovo может начать производство «раскладушки» Motorola

Корпорация Lenovo, которой принадлежит производитель мобильных телефонов Motorola, может возобновить производство телефона-«раскладушки» серии Razr уже в феврале. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, Lenovo планирует выпустить около 200 тыс. новых телефонов. Стартовая цена гаджета — около $1,5 тыс. Согласно одному из источников, модель пока тестируется, и окончательное решение о его массовом производстве пока не принято.
Кнопочный телефон-«раскладушка» Razr V3 был впервые представлен в 2004 году и стал одним из самых продаваемых мобильных устройств в истории благодаря удобству использования и необычному дизайну. Всего в мире было приобретено более 130 млн Razr V3.
Однако после того как в 2007 году компания Apple, а затем и другой производитель смартфонов — BlackBerry представили телефоны с сенсорными экранами, продажи кнопочных мобильных устройств стали стремительно падать, и производство модели Razr прекратилось. В 2011 году Motorola попыталась возродить выпуск гаджета с программным обеспечением Android и тачскрином под названием Droid Razr, но ей не удалось повторить успех Razr V3.
Доля самой Motorola на рынке мобильных устройств снижалась. В 2011 году было образовано отдельное подразделение Motorola Mobility, которое стало отвечать за выпуск смартфонов. Его вскоре приобрел Google за $12,5 млрд. В 2014 году компанию перекупила Lenovo уже за $3.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://tok.pw/nefodov