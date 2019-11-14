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Motorola выпустит «раскладушку» Razr за $1,5 тысячи

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Motorola выпустит «раскладушку» Razr за $1,5 тысячи

Компания Motorola c января 2020 года начнет продажу смартфона Razr 2019 с гибким экраном, пишет The Verge. Его цена на старте продаж составит $1499.

При разработке дизайна компания взяла за образец телефон Razr 4, ставший популярным в 2004 году. Всего компания продала более 130 млн экземпляров этого телефона.

У нового Razr 2019 складной гибкий экран OLED с разрешением 2142×876 пикселей. Также у него есть внешний экран, которым можно пользоваться, когда телефон в сложенном состоянии, его разрешение — 800×600 пикселей. Аппарат оснащен 16-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Телефон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710 и операционной системы Android 9. Память — 128 Гб (6 Гб оперативной памяти). Смартфон использует электронную сим-карту.

Как пишет The Verge, в Motorola заверили, что полностью уверены в надежности гибкого экрана. Он, по словам разработчиков, должен проработать весь «средний срок службы смартфона». Края дисплея будут прикрыты нержавеющей сталью.

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Вместе с тем автор издания, оценивший техническую новинку, отметил недостатки телефона. К ним он отнес не самый передовой процессор и слабую камеру, при этом по цене телефон обгоняет флагманские устройства Apple, Samsung или Google.

Предзаказ телефона должен открыться 26 декабря, доставка устройств начнется в январе.

смартфоны, Motorola, Razr 2019
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