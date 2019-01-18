Минздрав Грузии объявил эпидемию кори в стране

Число заболевших корью в Грузии достигло 335 человек, сообщил на брифинге в пятницу глава Минздрава республики Давид Сергеенко.
«В отличие от статистики и эпидемиологии гриппа, в данном случае этого количества (335 заболевших) уже достаточно, чтобы произошла дефиниция — это эпидемическая вспышка. Единственной и гарантированной защитой от распространения этого заболевания является вакцинация», — сказал он.
По словам министра, число случаев заболевания корью растет с каждым днем.
Глава Минздрава отметил, что наибольшему риску заболеть корью подвержены лица в возрасте 20-40 лет, то есть те, «кто должен был пройти плановую вакцинацию в 1990-е годы, но тогда по большей части это не получалось осуществить по известным причинам».
Сергеенко сообщил, что число людей без иммунитета к кори в Грузии может составлять около 200 тысяч.
Министр также подчеркнул, что правительство планирует обеспечить бесплатную вакцинацию для всех граждан, соответствующее распоряжение будет озвучено в пятницу на заседании правительства.
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