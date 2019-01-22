Турчинов обзавелся своей общественной организацией

Министерство юстиции Украины 22 января зарегистрировало общественный союз «Всеукраинский собор», координатором которого избран секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
Как сообщается во вторник на персональном сайте Турчинова, инициаторами создания «Всеукраинского собора» стали религиозные организации, религиозные и общественные деятели.
«В состав духовного совета „Собора“ вошли председатель Совета евангельских протестантских церквей Украины, старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко, председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, старший епископ Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Василий Райчинец, председатель духовного управления евангельских христиан Украинской христианской церкви „Новое поколение“ Андрей Тищенко, епископ Собора независимых евангельских церквей Украины Анатолий Калюжный и другие руководители религиозных организаций», — сказано в сообщении.
Координатором «Всеукраинского собора» избран Александр Турчинов.
По его словам, целью «Собора» является «объединение религиозных, общественных организаций и всех неравнодушных граждан вокруг идеи христианского развития Украины».
Основными задачами и направлениями деятельности «Собора» является распространение христианских ценностей через культурные, образовательные, волонтерские и молодежные проекты, популяризация здорового образа жизни, противодействие негативным социальным явлениям и тому подобное.
В сообщении отмечается, что общественный союз «Всеукраинский собор» не является политической партией или экуменическим объединением.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016