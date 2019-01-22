В Еврокомиссии озабочены тем, что все больше стран ЕС выбирают «российский тип демократии»

Некоторые европейские страны выбирают «российский тип демократии», и это самый большой вызов для Европейского Союза на данный момент. Об этом в интервью CNBC заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам рабочих мест, роста инвестиций и конкурентоспособности Юрки Катайнен.
По его словам, ЕС придерживается либерального типа демократии, где верховенство права является одной из главных ценностей.
«Существуют новые вызовы со стороны некоторых наших стран-членов, где некоторые политические лидеры не уважают либеральную демократию так, как раньше», — сказал он.
«Таким образом, вся европейская интеграция и Европейский Союз базируются на либерально-демократических ценностях, в частности верховенстве права, и сейчас вдруг появляются политические лидеры, которые считают, что российский тип демократии гораздо лучше, чем либеральная демократия, и это приносит совершенно новый ряд вызовов», — сказал Катайнен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.
Европейская Комиссия в прошлом году инициировала санкционную процедуру против Польши за реализацию мер, которые, в частности, повлияли на назначение судей в высшие суды страны.
«Страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, они отклоняются от устойчивого либерально-демократического пути — это, по моему мнению, самый большой вызов, с которым сейчас сталкивается ЕС», — сказал Катайнен.
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