Патриарх Иерусалимский Феофил принял в своей резиденции паломников Украинской Православной Церкви

22 января 2019 года верующие Украинской Православной Церкви во время паломничества в Святой град Иерусалим посетили Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины. Делегацию возглавил епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела священнослужители и верующие епархии совершили паломничество на Святую Землю, где поклонился древним святыням Палестины и Иерусалима.
Одним из знаменательных событий паломнической поездки было посещение Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины, сообщают в епархии.
В своем назидательном слове для паломников из Украины Святейший Патриарх Феофил III отметил, что особенно молится о мире в Украине и передал свое первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской Православной Церкви.
В память о визите паломников из Украины Патриарх Феофил передал памятные подарки для украинской делегации, отмечают там.
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