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Бюджетный кризис может похоронить рост ВВП США в первом квартале

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Бюджетный кризис может похоронить рост ВВП США в первом квартале

Частичная приостановка работы правительства в США может привести к тому, что в первом квартале 2019 года рост ВВП в стране будет незначительным или нулевым. Об этом заявил в среду в интервью телекомпании CNN советник американского лидера Дональда Трампа, председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет.

Как он отметил, «в последнее время была тенденция к тому, что показатели первого квартала довольно слабые». «Верно, что, если у нас будет, как обычно, слабый первый квартал и приостановка работы правительства затянется, то в итоге могут быть очень-очень низкие показатели, — констатировал Хассет. — Но когда правительство вновь возобновит работу, это будет компенсировано ростом».

На вопрос о том, может ли иметь место «нулевой рост ВВП», советник американского лидера ответил: «Да, это возможно». Он подчеркнул, что в этом случае во втором квартале рост ВВП будет очень значительным. Хассет также признал, что в Белом доме ранее несколько недооценили последствия бюджетного кризиса в США для экономики страны.

Вместе с тем Хассет подчеркнул, что пока не прогнозирует пересмотра прежних прогнозов относительно годовых показателей роста ВВП США и снижения кредитного рейтинга страны в свете бюджетного кризиса. Советник Трампа также выразил уверенность в том, что США и Китай смогут заключить торговые договоренности до 1 марта.

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Деятельность правительства США частично приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств, они готовы предложить лишь $1,3 млрд.

ВВП, США, шатдаун
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Среда, 23 января 2019
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