Канал «1+1» опроверг слова Зеленского об ошибке в новогоднюю ночь

Телеканал 1+1 заявляет, что не допускал технических ошибок, сместив во времени показ новогоднего поздравления президента Украины и показав вместо него заявление шоумена Владимира Зеленского о походе на выборы. По этом пишет издание «Детектор медиа» со ссылкой на пресс-службу канала 1+1.

"В ночь с 31 декабря на 1 января в эфире канала"1+1″ не было технических ошибок. Логика построения программной сетки в новогоднюю ночь была объяснена генеральным директором «1+1 медиа» Александром Ткаченко в интервью изданию «Лига. Бизнес», — заявили на канале.

В этом интервью от 9 января Ткаченко, в частности, заявил, что канал сместил поздравления Порошенко, чтобы показать «возможность альтернативной точки зрения».

«Собственно, и история про Зеленского в новогоднюю ночь тоже про это. Мы, хоть и коммерческие медиа, но уважаем институт власти, поэтому оставили традицию выступления президента. И, кстати, с точки зрения смотрения, он получил больше охвата именно на Плюсах. Но встречать Новый год „по отмашке“ старшего товарища считаю совковым рудиментом. Пора отвыкать», — сказал он.

Напомним, что в интервью «Украинской правде» Зеленский заявил, что его обращение не должно было транслироваться вместо президента Украины в новогоднюю ночь, а на канале произошла какая-то ошибка.

«Это вообще не ко мне. Мы отдаем „кассету“. Внутри этой „кассеты“ было зашито мое приветствие», — сказал он.

«Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно — они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже... я думаю, что это техническая ошибка», — добавил он.

Зеленский отметил, что «ничего не планировал».