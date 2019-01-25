ЦИК зарегистрировала еще шесть кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 6 кандидатов на пост президента Украины. Такое решение члены ЦИК приняли на заседании в пятницу.

В частности зарегистрированы такие кандидаты:

лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко;

нардеп из фракции БПП Аркадий Корнацкий;

член партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул;

лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко;

лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов;

лидер партии «Социалистическая партия Александра Мороза» Александр Мороз.

В то же время, члены ЦИК решили позже в пятницу рассмотреть документы выдвиженца от Социалистической партии Украины Илья Киви, поскольку возникли вопросы к символике этой партии.