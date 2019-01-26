В Германии определили дату отказа от угольной энергетики

К концу 2038 Германия должна отказаться от использования угля для производства электроэнергии. Такое решение приняла правительственная комиссия по вопросам угля во время заседания, которое длилось почти 21 час, сообщает Deutsche Welle.
При этом в 2032 году планируется проверить, возможно ли перенести срок отказа от угольной энергогенерации на 2035 год.
Этот отказ будет стоить стране 40 млрд евро, которые в течение 20 лет должны получить из федерального бюджета земли, где добывается уголь (Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Саксония-Анхальт).
Сегодня угольные теплоэлектростанции имеют в Германии общую мощность 12,5 гигаватт и производят примерно треть всей электроэнергии страны.
Ранее Германия уже приняла решение отказаться к 2022 году от атомной энергетики.
Но для того, чтобы страна могла выполнить национальные и международные цели по защите климата, ФРГ должна ускорить переход на экологически чистую электроэнергию.
К 2050 году выбросы двуокиси углерода в стране должны составлять 80-95 процентов от показателей 1990 года.
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