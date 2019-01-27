В Нетишине Хмельницкой области снова массовое отравление в детсаду

В ДОУ «Теремок» г. Нетишин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции. Как сообщает ГУ Госпотребслужбы в Хмельницкой области, по состоянию на 25 января к врачам обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа № 5 «Теремок» г. Нетишин.
Предварительный диагноз — «пищевая токсикоинфекция».
«К возникновению вспышки могло бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, а также отдела безопасности пищевых продуктов ГУ Госпотребслужбы в Хмельницкой области осуществляют внеплановую проверку детского сада, выясняют причины и условия, которые могли привести к возникновению и распространению инфекционного заболевания.
По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы. Обстоятельства возникновения вспышки выясняются.
Напомним, что в октябре 2018 года в Нетишине Хмельницкой области в результате вспышки острой кишечной инфекции в детском саду № 6 «Радуга» заболели 56 человек, из них 44 — дети. Тогда подозревали сальмонеллез.
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