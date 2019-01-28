Власти Венесуэлы разрешили дипломатам США временно остаться в стране

Власти Венесуэлы временно отозвали свое требование к сотрудникам посольства США в течение трех суток покинуть страну. Об этом сообщает АР.

Сообщается, что сейчас ведутся переговоры о создании «офиса, который будет представлять интересы» Вашингтона в Венесуэле, что позволяет американским дипломатам оставаться в стране на время этих консультаций.

В течение 30 дней сторонам должны договориться об учреждении такого офиса. В противном случае если стороны не достигнут договоренности, американские дипломаты должны будут покинуть Венесуэлу.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Венесуэле покинули диппредставительство в Каракасе. В свою очередь сотрудники венесуэльской дипмиссии в Вашингтоне начали возвращаться в Венесуэлу. Согласно сообщению, вывод сотрудников дипломатического представительства США был осуществлен «в назначенный срок».

Ранее на сайте Госдепа появилось сообщение, что США отзывают часть своих дипломатов из посольства в столице Венесуэлы — Каракасе. Посольство должны были покинуть сотрудники, которые не отвечают за важную деятельность, но прекращать работу дипломатической миссии не планировалось.