Власти Венесуэлы разрешили дипломатам США временно остаться в стране

Власти Венесуэлы временно отозвали свое требование к сотрудникам посольства США в течение трех суток покинуть страну. Об этом сообщает АР.
Сообщается, что сейчас ведутся переговоры о создании «офиса, который будет представлять интересы» Вашингтона в Венесуэле, что позволяет американским дипломатам оставаться в стране на время этих консультаций.
В течение 30 дней сторонам должны договориться об учреждении такого офиса. В противном случае если стороны не достигнут договоренности, американские дипломаты должны будут покинуть Венесуэлу.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Венесуэле покинули диппредставительство в Каракасе. В свою очередь сотрудники венесуэльской дипмиссии в Вашингтоне начали возвращаться в Венесуэлу. Согласно сообщению, вывод сотрудников дипломатического представительства США был осуществлен «в назначенный срок».
Ранее на сайте Госдепа появилось сообщение, что США отзывают часть своих дипломатов из посольства в столице Венесуэлы — Каракасе. Посольство должны были покинуть сотрудники, которые не отвечают за важную деятельность, но прекращать работу дипломатической миссии не планировалось.
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