Инвесторы уходят из Bitcoin в золото

Инвесторы начинают переходить из Bitcoin в золото, считает глава финансовой компании VanEck Ян ван Эйк. В интервью CNBC он рассказал, что интерес к цифровым деньгам увеличивался в 2017 г. и 2018 г., однако в текущем году ситуация кардинально изменилась.
«Мы опросили 4000 Bitcoin-инвесторов, главная инвестиция в 2019 г. для них — золото», — сказал ван Эйк.
Его поддержал основатель фирмы Seymour Asset Management Тим Сеймор. Он сказал, что криптовалюты хуже справляются с функцией сохранения ценности, чем драгоценный металл.
«Мы потеряли всю ликвидность, спорить об использовании криптовалюты в качестве средства сохранения ценности сложно. Золото лучше справляется с этой функцией, и это не обсуждается», — подчеркнул Сеймор.
Глава VanEck добавил, что золотые биржевые фонды на данный момент пользуются большим спросом, в отличии от фондовых акций. На прошлой неделе компания сообщила, что подаст еще одну заявку на запуск Bitcoin-ETF.
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