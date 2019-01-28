Порошенко подписал закон о смене юрисдикции церковных общин

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому религиозные организации смогут менять свою юрисдикцию путем голосования общины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, опубликованном в понедельник.

«Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям). Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава», — указано в тексте сообщения.

Напомним, закон предусматривает изменение подчиненности религиозной общины на общем собрании путем простого голосования при поддержке не менее двух третей голосов. При этом решение должно быть подписано всеми членами, которые его поддержали, и зарегистрировано в уставе общины.

Смена подчиненности религиозной общины, согласно закону, не будет влиять на содержание права собственности и других имущественных прав таких общин.

Часть общины, не согласная с таким решением, о смене подчиненности, имеет право создать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым сооружением и имуществом с собственником (пользователем).