Франция профинансирует проект по снабжению питьевой водой Мариуполя

Украина подписала рамочный межправительственный договор с Францией о финансовой поддержке проекта по снабжению питьевой водой Мариуполя в Донецкой области.
Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее соглашение было подписано во вторник в Киеве министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадимом Чернышом и послом Франции в Украине Изабель Дюмон.
«Правительство Франции решило выделить 64 млн евро на обеспечение города Мариуполь питьевой водой», — сказал Черныш на брифинге после подписания документа.
По словам министра, средства предоставляются на особых льготных условиях.
«Это подписание является началом очень большой работы, которую мы, надеюсь, будем делать вместе», — добавила Дюмон.
Документ, в частности, предусматривает, что Франция предоставит кредит в размере EUR64 млн, которые покроют 100% проекта по водоснабжению Мариуполя. 70% этих средств должны быть потрачены на покупку французских товаров и услуг, а 30% — на покупку украинских или иностранных товаров.
Данный кредит также включает EUR1,2 млн на финансирование помощи по управлению проектами.
В частности предполагается, что будет построен завод по производству питьевой воды с использованием французских технологий, а также будет модернизирована сопутствующая инфраструктура.
Также документом предусмотрена разработка до 2040 года генерального плана по усовершенствованию системы водоснабжения и водоотведения города.
Отмечается, что кредит предоставляется на 30 лет с льготным периодом в 10 лет. Процентная ставка будет составлять 0,8% годовых.
В проекте будут принимать участие французские компании Stereau и Beten International.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016