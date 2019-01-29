Франция профинансирует проект по снабжению питьевой водой Мариуполя

Украина подписала рамочный межправительственный договор с Францией о финансовой поддержке проекта по снабжению питьевой водой Мариуполя в Донецкой области.

Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее соглашение было подписано во вторник в Киеве министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадимом Чернышом и послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

«Правительство Франции решило выделить 64 млн евро на обеспечение города Мариуполь питьевой водой», — сказал Черныш на брифинге после подписания документа.

По словам министра, средства предоставляются на особых льготных условиях.

«Это подписание является началом очень большой работы, которую мы, надеюсь, будем делать вместе», — добавила Дюмон.

Документ, в частности, предусматривает, что Франция предоставит кредит в размере EUR64 млн, которые покроют 100% проекта по водоснабжению Мариуполя. 70% этих средств должны быть потрачены на покупку французских товаров и услуг, а 30% — на покупку украинских или иностранных товаров.

Данный кредит также включает EUR1,2 млн на финансирование помощи по управлению проектами.

В частности предполагается, что будет построен завод по производству питьевой воды с использованием французских технологий, а также будет модернизирована сопутствующая инфраструктура.

Также документом предусмотрена разработка до 2040 года генерального плана по усовершенствованию системы водоснабжения и водоотведения города.

Отмечается, что кредит предоставляется на 30 лет с льготным периодом в 10 лет. Процентная ставка будет составлять 0,8% годовых.

В проекте будут принимать участие французские компании Stereau и Beten International.