Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна в 2024 году подаст заявление о вступлении в Евросоюз.
«Мы подадим в 2024 году заявление на вступление в ЕС, и я ожидаю позитивного решения», — сказал Порошенко, выступая во вторник на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.
По мнению Порошенко, членство Украины в ЕС необходимо, прежде всего, Европе. «Без членства Украины в ЕС и НАТО Европа будет в опасности. Это не только Украине нужно, это в первую очередь нужно ЕС и НАТО, чтобы туда вошла Украина», — убежден глава государства.
Ранее, в начале января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшие годы Украина не сможет стать членом ни ЕС, ни НАТО.
В 2016 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отмечал, что Украина «не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет».
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