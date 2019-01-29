«Украинский Илон Маск» Макс Поляков пригласил Порошенко на запуск первого украинского частого ракетиносителя

Сегодня во время форума «От Крут до Брюсселя», молодой украинский космический предприниматель Макс Поляков пригласил Порошенко на запуск первого украинского частого ракетиносителя. Ранее Президент лично посетил исследовательский центр Firefly в Днепре.

В 2017 году Макс Поляков приобрел американскую аэрокосмическую компанию FireFly Space Systems. Основал ее инженер-ракетчик Том Маркусик, но из-за недостатка финансирования проект оказался на грани банкротства.

Компания практически завершила разработку двух ракет-носителей для орбитальных спутников. FireFly Alpha и Beta смогут доставлять в космос до 1 и 4 тонн груза соответственно. Первый запуск Alpha намечен уже на вторую половину текущего года, и, как считает Макс Поляков, станет прорывом в развитии Нового космоса.

Идея заключается в снижении стоимости космических полетов и их доступности для частных компаний. Ведь сегодня орбитальный запуск одной ракеты Falcon 9 SpaceX Илона Маска стоит 60 млн долларов, а большая грузоподъемность (от 8 тонн) не подходит для вывода на орбиту малых спутников весом 0.5-1000 кг из-за высокой цены.