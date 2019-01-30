Более половины россиян считают реальной войну с другими странами

В середине декабря 2018 года более половины россиян — 56% — заявили о существовании военной угрозы РФ со стороны других стран. 39% в такой угрозе сомневались или отрицали ее, следует из данных российского Левада-центра.
За время исследований, проводящихся с 2000 года, наибольший страх россиян перед войной социологи фиксировали на фоне Майдана в Украине и конфликта на Донбассе. В январе 2014 года 56% россиян опасались войны, в январе 2015-го — 68% (рекорд за все годы замеров). Затем опасения постепенно снижались вплоть до декабря прошлого года.
88% респондентов уверены, что российская армия способна защитить страну в случае реальной военной угрозы со стороны других государств. Это максимальный показатель за все годы опросов. В январе 2014 года подобное мнение разделяли 60%, но в последующие годы (время конфликта на Донбассе и российского участия в войне в Сирии) этот показатель не опускался ниже 80%.
Отметим, что в реальную угрозу масштабной войны между Россией и странами НАТО верят 47% россиян, следовало из опроса ФОМа в прошлом апреле. Не видят такой угрозы 39% опрошенных. 48% заявили о том, что угроза масштабной войны между Россией и НАТО выше, чем два-три года назад.
Из верящих в угрозу большой войны респондентов 17% согласны с тем, что в ней могут применить ядерное оружие. 75% опрошенных убеждены, что человечество не переживет ядерную войну.
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