В Киеве с 1 февраля вырастут тарифы на водоснабжение и водоотвод

Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 февраля 2019 года повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для ЧАО «Киевводоканал» на 11,4% — до 20,376 грн (с ПДВ 3,396 грн) за 1 куб м.

Согласно тексту постановления НКРЭКУ, обнародованному в правительственной газете «Урядовый курьер» 31 января, соответствующее решение принято на заседании комиссии 25 января.

Тариф на услуги централизованной поставки холодной воды, водоотвода с использованием внутридомовых систем установлен на уровне 21,756 грн (в том числе ПДВ 3,626 грн), что на 11% выше тарифов, действующих до 1 февраля.