Яценюк и Мартыненко пользуются услугами платных ботов

Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк и экс-депутат и фигурант дела НАБУ Николай Мартыненко пользуются услугами проплаченных ботов в соцсетях для введения в заблуждение реальных пользователей и искажения общественного мнения.

Об этом говорится в расследовании «Схем», совместного проекта Радио Свобода и телеканала «UA: Первый».

Журналисты ссылаются на отчет от 2015 года о проделанной ботами работе в соцсети за определенный период времени, который оказался в распоряжении редакции.

В этом документе подробно описано, под какими постами об Арсении Яценюке и его однопартийцах организованные ложные пользователи, то есть боты, оставляли свои отзывы, чем защищали политиков от критики или «останавливали негатив».

Также в отчете есть таблица с четким подсчетом того, сколько от общего количества комментариев под постом является делом рук ботов.

В качестве примера журналисты приводят пост на тот момент премьер-министра Яценюка о членстве Украины в НАТО и ЕС. Под ним, согласно отчету, боты оставили 271 комментарий.

«Группа наших комментаторов изначально поддерживала последовательную позицию Арсения Яценюка в вопросе евроатлантической интеграции ... Обвинения в отсутствии реформ, коррупции традиционно останавливались и переводились на окружение президента, ГПУ, фракцию БПП в Верховной Раде», — говорится в документе.

Журналисты проанализировали комментарии и обнаружили заказные отзывы (по тому принципу, который описан в отчете, — выражение поддержки и переключение внимания на президента).

Они также проанализировали страницы людей, которые под приведенными в отчете постами оставляли комментарии.

Журналисты выяснили, что некоторые «сторонники» Яценюка, например, аккаунт под именем Павел Щирый (с фотографией музыканта из Молдовы Всеволода Королюка) в течение 2015-2016 годов оставлял комментарии не только под постами премьера и его политсилы, но и под теми, где о них вспоминали, например, журналистскими расследованиями.

Сам Королюк заявил, что не причастен к аккаунту «Павел Щирый» и добавил, что совершенно не интересуется политикой.

«Схемы» также зафиксировали, что ряд аккаунтов-сторонников Яценюка как премьера, остаются горячими комментаторами «Народного фронта» до сих пор и в основном являются сторонниками экс-нардепа от этой политсилы Николая Мартыненко.

«Упомянутые в отчете сообщения политиков, анализ комментариев под ними и страниц людей, которые оставляли эти комментарии, указывают на то, что отчет настоящий. Это — один из примеров того, как специально обученные люди или технологии могут влиять на мнение украинцев, которые пользуются соцсетями, чтобы создавать политику нужный имидж с помощью комментариев», — говорится в расследовании.

В пресс-службе Арсения Яценюка использование ботов отрицают.

«Наша команда не использовала технологий с привлечением комментаторов с фейковых аккаунтов ни во времена премьерства Арсения Яценюка, ни при каких других обстоятельствах. Наоборот, мы регулярно сталкиваемся с массовыми атаками с сомнительных аккаунтов и их аномальной активностью негативного и лживого содержания против Арсения Яценюка и «Народного фронта», — заявили в пресс-службе.

Также журналистам удалось выяснить, сколько украинским политикам могут стоить услуги «ботов» для отбеливания репутации и искажения общественного мнения.

«По состоянию на осень 2018 работа с пабликом клиента — то есть официальной страницей в соцсети — обойдется заказчику в 5000 долларов в месяц, еще плюс полторы — будет стоить мониторинг упоминаний о нем, в том числе в СМИ», — отмечают «Схемы».