В Украине зарегистрирован новый оператор газотранспортной системы

АО «Укртрансгаз» (УТГ) в рамках реализации дорожной карты анбандлинга зарегистрировал ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», необходимое для начала юридического отделения от НАК «Нафтогаз Украины» функций по транспортировке газа.

Как уточнила пресс-служба УТГ, решение о создании «Оператора ГТС Украины», являющееся одним из ключевых этапов анбандлинга, было принято «Нафтогазом» 29 января.

УТГ является 100% собственником ООО, генеральным директором общества назначен Павел Станчак, ранее занимавший должность вице-президента «Укртрансгаза».

«Создание ООО „Оператор газотранспортной системы Украины“ позволит начать юридическое отделение функции транспортировки газа сначала в структуре НАК „Нафтогаз Украины“, а после 1 января 2020 года — вне группы „Нафтогаз“. Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и продолжения транзита газа через Украину», — указано в сообщении.