Служба здоровья уже подписала договоры с 1185 медучреждениями

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) по результатам трех волн заключения договоров с учреждениями первичной медицинской помощи заключила договоры с 1185 такими медучреждениями, в том числе 104 частными клиниками и 100 физлицами-предпринимателями.
Как сообщается на странице НСЗУ в Facebook, таким образом, к реформе присоединились 97% медучреждений первички.
Как сообщалось, НСЗУ выплатила 1,046 млрд грн медицинским учреждениям первичного звена по договорам на 2019 год.
НСЗУ во время третьей волны подписания договоров с медицинскими учреждениями первичной медпомощи получила от них 1207 заявок.
По итогам первой и второй волны заключения договоров НСЗУ заключила договоры с 623 медицинскими учреждениями первичной медицинской помощи, 85 и которых — частные, и выплатила им 2,45 млрд грн.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016