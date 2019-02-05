Войти
Порошенко подписал закон о моратории на продажу земли
официально
Порошенко подписал закон о моратории на продажу земли
Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу
позиция
Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Ученые поделились простым способом избавиться от депрессии

529
Ученые поделились простым способом избавиться от депрессии

Люди, питающиеся здоровой диетой, гораздо чаще избавляются от подавленного настроения и хронической депрессии, чем любители жирной или просто вредной пищи. К такому выводу пришли британские медики, опубликовавшие статью в журнале Psychosomatic Medicine.

«Мы в очередной раз показали, что смена образа жизни может помогать людям бороться с плохим настроением и депрессией. В частности, наш анализ говорит о том, что особенно сильно этот эффект проявляется в том случае, если пациенты не только меняют диету, но и начинают заниматься спортом», — рассказывает Брэндон Стаббс из Королевского колледжа Лондона (Великобритания).

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам.

За последние годы ученые открыли или создали сотни лекарств-антидепрессантов, позволяющих бороться с подавленным настроением. Многие из них обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание.

Помимо побочных эффектов, борьбе с депрессией мешает то, что ученые и врачи пока не до конца понимают природу этого психического заболевания. В частности, пока не понятно, работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при развитии депрессии, а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека.

Медики, как отмечает Стаббс, давно заметили, что многие их пациенты, резко поменявшие стиль жизни или диету, избавлялись от депрессии или заметно снижали остроту ее симптомов. Это натолкнуло его команду на идею проверить, так ли это на самом деле, анализируя результаты экспериментов диетологов, которые проводились в последние годы.

В общей сложности, британским врачам удалось найти шестнадцать подобных исследований, авторы которых одновременно следили и за изменениями в диете и физиологии добровольцев, и за их настроением. В них участвовало около 46 тысяч человек, часть из которых страдала от клинических форм депрессии.

Объединив их данные, ученые пришли к выводу, что связь между депрессией и диетой действительно существовала. По их расчетам, переход на средиземноморскую диету и десять других видов здоровой пищи помог примерно трети добровольцев избавиться от депрессии.

Читайте также: Глава Генштаба, судьи и полицейские массово присваивают служебное жилье

Что интересно, подобные изменения сильнее всего помогали женщинам, тогда как у многих мужчин они вызывали прямо противоположные эффекты. Каждый пятый представитель сильного пола впадал в еще более сильную депрессию после перехода на новую диету. Вдобавок, диета и уровень физической активности почти не влияли на тревожные состояния, причина чего пока остается загадкой для ученых.

исследование, депрессия
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 февраля 2019
Понедельник, 4 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016