Ученые поделились простым способом избавиться от депрессии

Люди, питающиеся здоровой диетой, гораздо чаще избавляются от подавленного настроения и хронической депрессии, чем любители жирной или просто вредной пищи. К такому выводу пришли британские медики, опубликовавшие статью в журнале Psychosomatic Medicine.

«Мы в очередной раз показали, что смена образа жизни может помогать людям бороться с плохим настроением и депрессией. В частности, наш анализ говорит о том, что особенно сильно этот эффект проявляется в том случае, если пациенты не только меняют диету, но и начинают заниматься спортом», — рассказывает Брэндон Стаббс из Королевского колледжа Лондона (Великобритания).

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам.

За последние годы ученые открыли или создали сотни лекарств-антидепрессантов, позволяющих бороться с подавленным настроением. Многие из них обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание.

Помимо побочных эффектов, борьбе с депрессией мешает то, что ученые и врачи пока не до конца понимают природу этого психического заболевания. В частности, пока не понятно, работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при развитии депрессии, а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека.

Медики, как отмечает Стаббс, давно заметили, что многие их пациенты, резко поменявшие стиль жизни или диету, избавлялись от депрессии или заметно снижали остроту ее симптомов. Это натолкнуло его команду на идею проверить, так ли это на самом деле, анализируя результаты экспериментов диетологов, которые проводились в последние годы.

В общей сложности, британским врачам удалось найти шестнадцать подобных исследований, авторы которых одновременно следили и за изменениями в диете и физиологии добровольцев, и за их настроением. В них участвовало около 46 тысяч человек, часть из которых страдала от клинических форм депрессии.

Объединив их данные, ученые пришли к выводу, что связь между депрессией и диетой действительно существовала. По их расчетам, переход на средиземноморскую диету и десять других видов здоровой пищи помог примерно трети добровольцев избавиться от депрессии.

Что интересно, подобные изменения сильнее всего помогали женщинам, тогда как у многих мужчин они вызывали прямо противоположные эффекты. Каждый пятый представитель сильного пола впадал в еще более сильную депрессию после перехода на новую диету. Вдобавок, диета и уровень физической активности почти не влияли на тревожные состояния, причина чего пока остается загадкой для ученых.