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Посольства Великобритании и США озаботились отстранением Супрун

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Посольства Великобритании и США озаботились отстранением Супрун

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф выражает обеспокоенность решением суда об отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.

«Жду дальнейших подробностей по этому делу, но обеспокоена потенциальным влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине», — написала она в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

В свою очередь, в посольстве Украины в США также заявили, что вместе с представителями других государства держат ситуацию вокруг Ульяны Супрун в фокусе внимания. «Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева по иску народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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В Окружном административном суде Киева пояснили, что приняли решения о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о.

США, Великобритания, Ульяна Супрун
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Вторник, 5 февраля 2019
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