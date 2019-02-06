Янукович дал пресс-конференцию в Москве: рассказал о выборах, новой церкви и Медведчуке

Нынешнему президенту Петру Порошенко не удастся победить на предстоящих выборах главы государства без фальсификаций. Уверенность в этом выразил экс-президент Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве.

«Сегодня, когда мы стоим на пороге нового главы государства, а потом уже будут и парламентские выборы, однозначно нужно сказать, что власть будет любой ценой делать все, чтобы задействовать весь имеющийся у них ресурс, учитывая административный, и различные технологии, которые позволят фальсифицировать выборы, потому что без фальсификации на этих выборах президенту Порошенко победить невозможно», — сказал он.

Экс-президент Украины Виктор Янукович также осудил вмешательство действующих властей в дела церкви.

«Это категорически было недопустимо делать — вмешиваться государству, политикам, президенту в вопросы вероисповедания. Церковь всегда была отделена от государства. На протяжении всей истории Украины никто из президентов не позволял себе вмешиваться в дела церкви», — сказал бывший глава государства.

Он подчеркнул, что «все то, что произошло в Украинской православной церкви, было направлено не на снижение напряженности, не на поиски объединения государства, а на разделение, на вражду, на ненависть». «Все это еще коснулось такой очень тонкой ткани, как душа человеческая», — отметил Янукович.

Он также прокомментирвоал уголовное преследование Виктора Медведчука. По мнению Януковича оно недопустимо, поскольку «противоречит демократическим принципам».