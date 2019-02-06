Войти
У России нет юридических претензий к Виктору Януковичу
позиция
У России нет юридических претензий к Виктору Януковичу
Трамп подтвердил дату и место новой встречи с Ким Чен Ыном
дружба народов
Трамп подтвердил дату и место новой встречи с Ким Чен Ыном

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Янукович дал пресс-конференцию в Москве: рассказал о выборах, новой церкви и Медведчуке

644
Янукович дал пресс-конференцию в Москве: рассказал о выборах, новой церкви и Медведчуке

Нынешнему президенту Петру Порошенко не удастся победить на предстоящих выборах главы государства без фальсификаций. Уверенность в этом выразил экс-президент Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве.

«Сегодня, когда мы стоим на пороге нового главы государства, а потом уже будут и парламентские выборы, однозначно нужно сказать, что власть будет любой ценой делать все, чтобы задействовать весь имеющийся у них ресурс, учитывая административный, и различные технологии, которые позволят фальсифицировать выборы, потому что без фальсификации на этих выборах президенту Порошенко победить невозможно», — сказал он.

Экс-президент Украины Виктор Янукович также осудил вмешательство действующих властей в дела церкви.

«Это категорически было недопустимо делать — вмешиваться государству, политикам, президенту в вопросы вероисповедания. Церковь всегда была отделена от государства. На протяжении всей истории Украины никто из президентов не позволял себе вмешиваться в дела церкви», — сказал бывший глава государства.

Он подчеркнул, что «все то, что произошло в Украинской православной церкви, было направлено не на снижение напряженности, не на поиски объединения государства, а на разделение, на вражду, на ненависть». «Все это еще коснулось такой очень тонкой ткани, как душа человеческая», — отметил Янукович.

Читайте также: Как украинские политики перепродают государственные ресурсы

Он также прокомментирвоал уголовное преследование Виктора Медведчука. По мнению Януковича оно недопустимо, поскольку «противоречит демократическим принципам».

Виктор Янукович
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 февраля 2019
Вторник, 5 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016