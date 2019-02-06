Порошенко заявил о старте программы монетизации субсидий для населения

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о запуске программы монетизации субсидий для населения страны.
«Мы с вами запускаем долгожданную систему монетизации субсидий, а именно — денежных выплат малообеспеченным слоям населения. В среднем размер выплат составит 1,5 тыс. грн», — сказал Порошенко на совещании по введению монетизации субсидий в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.
По словам президента, такое решение является одним из элементов по установлению энергетической независимости страны, а также существенно уменьшит «поле для коррупции» в данной сфере.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, на данный момент 3 млн 742 тыс. домохозяйств претендуют на получение монетизированной субсидии.
Он отметил, что соответствующие выплаты за текущий отопительный сезон будут выплачены в марте, апреле и мае текущего года. «После этого будет осуществлено переназначение субсидии на новый год, начиная с мая 2019 года», — добавил министр.
Рева обратил внимание, что 69,9% получателей субсидий являются пенсионерами.
Отмечается, что субсидия будет перечислена денежным переводом через государственный Ощадбанк, а пенсионерам будет выплачивать Пенсионный фонд одновременно с пенсией.
Для получения денежного перевода необходимо будет обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка и предоставить паспорт и идентификационный код. Одновременно с выплатой денежного перевода каждому получателю субсидии будет открыт персональный банковский счет, на который будет перечисляться сумма субсидии в апреле и мае.
Пенсионеры, которые получат пенсионные выплаты через другие банки, смогут снять свою субсидию непосредственно в банкомате этого банка. Тем, у кого нет пенсионной карточки, субсидию вместе с пенсией доставит Укрпочта.
В Минсоцполитики сообщают, что все кто обратился впервые за субсидией в 2019 году, участвуют в действующей модели монетизации. То есть расчеты за потребленные услуги в этих лиц с предприятиями осуществлять Ощадбанк, а субсидианты получат по результатам уже в этом отопительном сезоне остаток неиспользованной субсидии наличными через Ощадбанк.
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