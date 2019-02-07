Сгоревшее здание Центрального гастронома на Крещатике превратят в торговый комплекс

Консультативный совет департамента охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации одобрил архитектурную концепцию, предполагающую реставрацию здания бывшего столичного Центрального гастронома по адресу ул. Крещатик, 40/1 под торговый комплекс с заведениями обслуживания населения.

Согласно информации, предоставленной в департаменте охраны культурного наследия КГГА, в ноябре 2018 года его консультативный совет рассмотрел проект первоочередных противоаварийных работ на указанном объекте, являющимся памятником архитектуры и градостроительства местного значения, и впоследствии одобрил его. Заказчиком работ выступило ООО «АБ Инвестиции и развитие». Тогда же была рассмотрена и одобрена для дальнейшей доработки архитектурная концепция «Реставрация существующего имущественного комплекса под торговый центр с заведениями обслуживания населения по ул. Крещатик, 40/1 в Шевченковском районе Киева». При этом консультативный совет обязал исполнителя работ снизить возможное негативное влияние при проведении работ на расположенные рядом объекты культурного наследия.

Напомним, что здание загорелось 20 июня 2018 года. Огонь уничтожил второй и третий этажи помещения бывшего Центрального гастронома, а также повредил перекрытия здания.

Трехэтажное здание по ул. Крещатик, 40/1 построено архитектором Владимиром Николаевым в 1873-74 гг. После Второй Мировой войны в нем открылся Центральный гастроном. В 1970-х годах была запланирована реконструкция квартала, предполагающая снос здания, но его удалось отстоять, а в 1994 году оно было признано памятником архитектуры.

В 2000-х годах здание было освобождено от жителей и арендаторов и завешено баннером. В 2008 году «АБ Инвестиции и развитие» выступило заказчиком строительства на его месте 10-этажного торгово-офисного комплекса.