«Антонов» обещает возобновить производство трех самолетов

Госпредприятие «Антонов» в 2019 году планирует возобновить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
«ГП „Антонов“ в 2019 году планирует продолжить реализацию программы импортозамещения (замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США) и восстановить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятия сферы самолетостроения были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС на технические приборы и оборудование для производства авиатехники.
Согласно финансовому плану предприятия, в 2019 году «Антонов» планирует получить более 6 миллиардов гривен прибыли.
Предприятие также планирует в 2019 году повысить зарплаты сотрудникам. Средняя зарплата возрастет до 15,7 тыс. грн. Рост зарплаты составит 57,3% по сравнению с 2018 годом.
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