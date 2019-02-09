В Украине пока не действуют новые правила начислений «сверх счетчика»

Предприятия тепло-, водоснабжения и водоотведения пока не могут применять новую Методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.
«Сейчас предприятия тепло-, водоснабжения и водоотведения не могут применять новую Методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг и осуществлять любые дополнительные начисления, ссылаясь на новую Методику», — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что до заключения новых договоров потребители должны оплачивать услуги по действующим договорам.
Напоминим, что ранее в Украине анонсировали изменение принципов начисления оплаты за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.
Закон предусматривает, что жильцы дома как владельцы целостного имущественного комплекса должны платить за весь объем воды, которую потребил их дом. Среди основных принципов методики — определение и распределение разницы между объемом холодной воды, измеренным общедомовым счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков.
Для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления.
Для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющих счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.
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