Фонд гарантирования рассказал, как Адарич выводил деньги из «Фидобанка»

Активы ПУАО «Фидобанк» «на бумаге» стоили почти 9 миллиардов гривен, а по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Стоимость активов ПУАО „Фидобанк“ при оценке оказалась почти в 5 раз ниже той, что была показана в балансовой отчетности банка: если „на бумаге“ активы стоили почти 9 млрд грн, по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 млрд грн», — говорится в сообщении.

По словам директора департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Екатерины Мисник, одной из нетипичных махинаций был перевод «Фидобанком» в июле 2015 года на счет некой кипрской компании в Bank of New York 3,8 млн долларов в качестве роялти за использование товарного знака банка.

Также, одной из первых и самых масштабных мошеннических схем в «Фидобанка» стала псевдоинвестиционная деятельность вокруг приобретения его собственником в 2013 году «Эрсте Банка».

Также, якобы, для улучшения финансового состояния банк был прокредитован на 1,5 млрд грн подконтрольными факторинговыми компаниями, директорами которых были работники службы безопасности «Фидобанка».

Напомним, что Национальный банк 18 июля 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Фидобанка». 20 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении «Фидобанка» к категории неплатежеспособных.

По состоянию на 20 мая 2016 года конечным бенефициаром «Фидобанка» был Александр Адарич.