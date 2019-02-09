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Фонд гарантирования рассказал, как Адарич выводил деньги из «Фидобанка»

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Фонд гарантирования рассказал, как Адарич выводил деньги из «Фидобанка»

Активы ПУАО «Фидобанк» «на бумаге» стоили почти 9 миллиардов гривен, а по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Стоимость активов ПУАО „Фидобанк“ при оценке оказалась почти в 5 раз ниже той, что была показана в балансовой отчетности банка: если „на бумаге“ активы стоили почти 9 млрд грн, по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 млрд грн», — говорится в сообщении.

По словам директора департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Екатерины Мисник, одной из нетипичных махинаций был перевод «Фидобанком» в июле 2015 года на счет некой кипрской компании в Bank of New York 3,8 млн долларов в качестве роялти за использование товарного знака банка.

Также, одной из первых и самых масштабных мошеннических схем в «Фидобанка» стала псевдоинвестиционная деятельность вокруг приобретения его собственником в 2013 году «Эрсте Банка».

Также, якобы, для улучшения финансового состояния банк был прокредитован на 1,5 млрд грн подконтрольными факторинговыми компаниями, директорами которых были работники службы безопасности «Фидобанка».

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Напомним, что Национальный банк 18 июля 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Фидобанка». 20 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении «Фидобанка» к категории неплатежеспособных.

По состоянию на 20 мая 2016 года конечным бенефициаром «Фидобанка» был Александр Адарич.

Александр Адарич, ФГВФЛ, Фидобанк
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