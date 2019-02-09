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В столичной мэрии заговорили о строительстве метро до Ирпеня и Вишневого

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В столичной мэрии заговорили о строительстве метро до Ирпеня и Вишневого

Создание столичной агломерации поможет привлечь инвесторов для строительства метро в пригороды. Об этом сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью «44.ua».

Он отметил, что ежедневно въезжают и выезжают из Киева почти 2 млн человек. Это создает нагрузку на инфраструктуру города, с которой Киев не может справиться самостоятельно.

«Особенно ощутимый скачок видим за последние 5 лет. Сейчас активно застраиваются Вишневое, Софиевская Борщаговка, Буча, Ирпень, Гостомель. Буквально 5 лет назад такой застройки там не было», — сказал заместитель Кличко.

«К положительным моментам агломерации можно отнести транспортное обеспечение. И инвесторы будут заинтересованы в строительстве станций метро в сторону того же Вишневого при условии договора об ассоциации. Создание агломерации дает инвесторам возможность строить хоть станции метро, хоть продлевать линию скоростного трамвая или даже электричку в пригороды», — отметил Поворозник.

Замглавы КГГА назвал еще один плюс агломерации: совместное администрирование инфраструктуры населенных пунктов. Это касается и медицины, и детских садов, и управления мусором и канализацией.

По его словам, в Киеве более высокий уровень медицинского обслуживания и достаточно мощностей, позволяющих охватить все население. Также часть домов, которые строятся вокруг Киева, не имеют собственной канализации. Еще одна острая социальная проблема — дефицит детских садиков.

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«Сейчас молодым семьям в пригороде Киева достаточно сложно записать в детсад своего ребенка. Но агломерация позволила бы рассмотреть варианты строительства детсадов или школ, исходя из количества проживающих здесь детей. Тот же мусор из Вишневого, Боярки также нужно куда-то вывозить. У них собственных свалок нет, а людей там с каждым годом становится все больше. Если говорить об агломерации в полном ее масштабе, то при оптимистическом сценарии, думаю, ее создание займет около 5 лет», — подытожил Поворозник.

Киев, Ирпень, Вишневое
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