В полиции извинились за «Ложись, Бандера!»

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко извинился за действия правоохранителя, который при задержании людей возле Подольского райотдела в субботу крикнул: «Ложись, Бандера!». Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов.
«Я хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично в силу убеждения и понимания исторической ситуации считаю это недопустимым», — отметил Крищенко, которого цитирует Украинская правда.
«Мы установим это лицо, когда изучат видео покадрово, и оно будет привлечено к ответственности», — добавил он.
Крищенко подчеркнул, что возможное превышение полномочий работниками полиции в субботу расследует Государственное бюро расследований.
Относительно зафиксированного на видео мужчины в гражданской одежде, который бил задержанного, лежащего на земле, руководитель киевской полиции отметил: «В том числе, эти действия стали поводом для начала уголовного производства ГБР... Именно этот человек будет нести ответственность, я так понимаю».
По словам руководителя полиции Киева, пока ни один из правоохранителей не отстранен от исполнения обязанностей на время служебного расследования.
«Служебное расследование началось только сегодня утром. Если я буду считать, что некое лицо сможет влиять на ход расследования, оно будет отстранено», — сказал Крищенко.
Он также сообщил, что в случае если будет установлено превышение полномочий работниками полиции, им может грозить до 8 лет лишения свободы по 365 статье УПК (превышение власти или служебных полномочий). В то же время тем, кого задерживали, может угрожать максимально до 7 лет по ч.4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия).
Напомним, что 9 февраля в Киеве произошли столкновения между полицией и членами С14, которые на странице «Кто заказал Катю Гандзюк?» были названы участниками соответствующей акции.
Полиция начала по факту событий три уголовных производства по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (Захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.
В ГПУ заявили, что по факту инцидента в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.
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