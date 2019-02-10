Луценко уже знает, кто вчера кричал «Ложись, Бандера!» и обещает наказать

Вчера сразу после первых сообщений в соцсетях ГПУ возбудила производство о превышении полномочий работниками столичной полиции. Следователи ГБР должны дать оценку насилию в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом. Об этом у себя на странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение», - написал он.

В то же время он пообещал дать оценку попытке захвата помещения Нацполиции.

«Украина нуждается в силе права, а не праве силы», - добавил Луценко.

Напомним, что 9 февраля в Киеве произошли столкновения между полицией и членами С14, которые на странице «Кто заказал Катю Гандзюк?» были названы участниками соответствующей акции.

При этом при задержании один из правоохранителей крикнул: «Ложись, Бандера!». Также на видео был зафиксирован сотрудник в гражданской одежде, который бил задержанного, лежащего на земле.