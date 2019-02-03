Стала известна возможная дата и место встречи Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин рассматривают возможность провести встречу во вьетнамском Дананге 27-28 февраля. Об этом сообщает газета South China Mourning Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.

По данным источника, лидеры Китая и США на предстоящих переговорах намерены продолжить разрешение торгового спора между двумя странами.

Ранее на этой неделе, 1 февраля, когда китайская торговая делегация с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ была в Вашингтоне, Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си, чтобы заключить торговую сделку.

Тем не менее, никаких подробностей о возможной встрече не раскрывали, а в МИДе Китая отмечали, что Си Цзиньпин готов поддерживать связь с Трампом различными способами, передает газета.

По итогам встречи Трампа и Лю Хэ Белый дом заявил, что если Вашингтон и Пекин не придут к удовлетворительным результатам до 1 марта, то США повысят таможенные пошлины на китайские товары.

Торговая война между США и Китаем ведется с начала 2018 года, когда Вашингтон несколько раз вводил пошлины против китайских товаров более чем на $250 млрд, обвиняя Китай в нарушении интеллектуальной собственности. В ответ на ограничительные меры Пекин вводил пошлины на американские товары.

После встречи Трампа и Си Цзиньпина 1 декабря в Буэнос-Айресе Китай выдвинул ряд торговых инициатив, в том числе временную приостановку пошлин на американские автомобили, сою из США и некоторые другие.