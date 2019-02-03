Стала известна возможная дата и место встречи Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин рассматривают возможность провести встречу во вьетнамском Дананге 27-28 февраля. Об этом сообщает газета South China Mourning Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.
По данным источника, лидеры Китая и США на предстоящих переговорах намерены продолжить разрешение торгового спора между двумя странами.
Ранее на этой неделе, 1 февраля, когда китайская торговая делегация с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ была в Вашингтоне, Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си, чтобы заключить торговую сделку.
Тем не менее, никаких подробностей о возможной встрече не раскрывали, а в МИДе Китая отмечали, что Си Цзиньпин готов поддерживать связь с Трампом различными способами, передает газета.
По итогам встречи Трампа и Лю Хэ Белый дом заявил, что если Вашингтон и Пекин не придут к удовлетворительным результатам до 1 марта, то США повысят таможенные пошлины на китайские товары.
Торговая война между США и Китаем ведется с начала 2018 года, когда Вашингтон несколько раз вводил пошлины против китайских товаров более чем на $250 млрд, обвиняя Китай в нарушении интеллектуальной собственности. В ответ на ограничительные меры Пекин вводил пошлины на американские товары.
После встречи Трампа и Си Цзиньпина 1 декабря в Буэнос-Айресе Китай выдвинул ряд торговых инициатив, в том числе временную приостановку пошлин на американские автомобили, сою из США и некоторые другие.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016