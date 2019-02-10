В США через пять дней может начаться новый шатдаун

Глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что допускает уже на следующей неделе новый шатдаун — приостановку финансирования госслужащих из-за споров президента с конгрессом.

В интервью телеканалу NBC Малвейни рассказал, что «совершенно не может исключать возобновление шатдауна», поскольку конгрессмены не договорились с Дональдом Трампом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Всю ответственность за это представитель Белого дома возложил на демократов.

«Давайте признаем, что в переговорах с президентом превалирует точка зрения радикального, левого крыла Демократической партии, согласного выделить на строительство стены только $800 млн. Но это абсурдно малая цифра. Как можно такое подписать, если на стену требуется $5,7 млрд?» — спросил Малвейни.

При этом глава администрации Белого дома указал, что если конгрессмены согласятся на некий средний вариант, то Трамп может пойти на это и «поискать деньги где-то еще».

Именно следующие 24 часа станут решающими и определят, смогут ли республиканцы и демократы в Конгрессе США договориться по вопросам обеспечения безопасности на границе. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец от штата Алабама, председатель комитета по ассигнованиям верхней палаты Конгресса Ричард Шелби.

"Я считаю, что переговоры в настоящий момент застопорились. Я надеюсь, что нам удастся сдвинуться с мертвой точки сегодня или завтра к утру, время поджимает", - признал он.

После 35-дневного шатдауна, который начался в декабре прошлого года, республиканцы и демократы достигли соглашения о временном выделении бюджетных средств на работу госучреждений. Его срок заканчивается 15 февраля.

Трамп уверен, что строительство стены, о котором он говорил с первых дней работы в Белом доме, необходимо для обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Его оппоненты считают, что президент преувеличивает опасность мигрантов из Центральной Америки, которые ищут убежище в стране.